Lucas Moura rêve du titre avec Tottenham et y croit

Tottenham, champion d'Angleterre ? Lucas Moura y croit.

Tottenham est actuellement troisième de Premier League, à un petit point d'Arsenal, leader, et à égalité avec Manchester City. Les Spurs peuvent-ils aller au bout cette fois, eux qui n'ont plus été champions depuis...61 ans ? Lucas Moura (30 ans) y croit dur comme fer. "De toutes mes saisons ici, je crois que c'est celle où nous avons le plus de chances d'être champions", affirme-t-il en conférence de presse. "Il y a de la pression, les gens attendent beaucoup. C'est lié à la qualité de l'équipe, qui n'a cessé de renforcer".

Pour l'international brésilien, Tottenham est actuellement "une grande puissance" au sein du football européen. "C'est la saison où nous sommes le mieux armés pour le titre, mais ce sera difficile car c'est le championnat le plus relevé du monde. Nous en sommes conscients", reconnaît Lucas Moura.