Edward Still et Charleroi prêts pour le choc wallon: "Avant Anderlecht, on nous parlait déjà de ce match"

Le Sporting de Charleroi va retrouver son ennemi wallon ce dimanche pour un chox que les deux camps attendent.

Depuis le début de la saison, le Sporting de Charleroi souffle le chaud et le froid. Entre les belles victoires, comme celle au Lotto Park, il y a une semaine et les défaites désastreuses comme celle face à Ostende, les Zèbres sont sur un rollercoaster d'émotions.

Mais ce dimanche, au Mambourg, les Zèbres vont retrouver leur meilleur ennemi pour un choc qui fait saliver à l'avance du côté des deux clubs. Edward Stil le sait, ce duel est important. "Même avant d'aller à Anderlecht, on nous parlait déjà de ce match", explique Edward Still ce vendredi en conférence de presse dans des propos relayés par la Dernière Heure Les Sports. "On sent la ferveur populaire. On comprend l'importance de la partie même en interne. C'est important de l'utiliser à notre avantage."

Le tout est de savoir quelle tactique le T1 des Zèbres va mettre en place pour tenter de prendre les trois points en faisant vibrer le Mambourg: "À Seraing et à Zulte, on a moins eu le ballon et on a gagné ces matchs-là, mais on est reparti aussi avec les trois points en maîtrisant la possession comme face à Gand, avant que les Buffalos ne soient réduits à dix. Il faut maintenant trancher. On a bien analysé les forces et les faiblesses du Standard." Verdict ce dimanche soir.