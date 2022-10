Pioli prend la défense de De Ketelaere: "C'est un processus classique"

Le Diable Rouge n'est pas encore décisif avec son nouveau club.

Depuis son arrivée au Milan AC, Charles De Ketelaere a quelques difficultés. Dans un sens, c'est assez normal puisqu'il a dû passer un cap. Il y a une différence de niveau et d'exigence entre le Club de Bruges et un club comme le Milan AC. Cependant, son coach croit encore en lui.

Stefano Pioli continue en effet de faire l'éloge du Diable Rouge : "Il suit une voie honnête et correcte. Si un joueur a du talent et travaille, alors il a un grand avenir devant lui et c'est le cas de Charles. Je suis heureux de ce qu'il fait chaque jour. Je me souviens du Leao d'il y a trois ans et du Tonali de la première année, alors que beaucoup doutaient de leurs qualités. Charles est un talent. Il a besoin de temps pour s'adapter et devenir de plus en plus décisif. Pour moi, ce n'est pas un mystère."

Voilà un discours qui devrait rassurer l'ancien Brugeois. Si maintenant, il peut passer un cap en alignant les bonnes performances, il convaincra les supporters qui ne sont pas encore convaincus de son talent.