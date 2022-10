C'est la guerre en Liga entre la fédération et trois clubs !

Des propos malencontreux du président de la fédération espagnole ont créé la polémique après avoir filtré.

Luis Rubiales, président de la fédération espagnole de football, est dans la panade. Le quotidien El Confidencial a ainsi révélé des propos tenus par Rubiales en privé lors d'une discussion familial, et ils sont éloquents : le président déclare que les trois clubs "qu'il déteste le plus sont, dans l'ordre, Villarreal, Séville et Valence". Le malaise est total en Espagne et les trois clubs concernés ont tous partagé le même communiqué, s'offusquant de ces propos.

"Au vu des informations publiées par El Confidencial ce mardi 11 octobre sur les propos présumés de Luis Rubiales, le Villarreal CF, le Sevilla FC et le Valencia CF souhaitent exprimer conjointement leur condamnation du grave mépris du président de la Fédération royale espagnole de football envers nos clubs", lit-on. Les clubs disent conjointement "leur plus grande préoccupation quant aux éventuelles conséquences que cette atttitude peut entraîner".