Pascal Dupraz vole au secours de Kylian Mbappé : "Il n'est pas coupable"

Critiqué par certains, l'attaquant du PSG est aussi défendu par d'autres alors qu'il aurait émis le souhait de quitter le Paris Saint-Germain.

Pour Pascal Dupraz, les dirigeants du PSG sont les principaux responsables de la situation actuelle, et non Kylian Mbappé.

"Mbappé n'est pas coupable. Ce garçon a 23 ans. On lui donne tout : l'argent et le pouvoir. Fatalement, les dirigeants allaient prendre le boomerang dans la tête. Les dirigeants sont irresponsables de donner autant de pouvoir à un joueur comme celui-ci, bien qu'il soit promis à être le meilleur joueur du monde. C'est le terrain qui va régler le problème du Paris Saint-Germain, et le talent de Mbappé, on l'espère, mais ce n'est pas logique qu'on acquiesce à tous les désirs d'un joueur de 23 ans. L'argent, c'est déjà suffisant. Mais lui donner le pouvoir, lui dire qu'on va prendre un grand attaquant, qu'on va virer Neymar", a lâché l'anien coach de Toulouse pour RMC.