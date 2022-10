🎥 Les larmes de Richarlison, qui pourrait manquer le Mondial avec le Brésil

La Coupe du Monde 2022 pourrait se dérouler sans l'un des attaquants phares du Brésil.

Le Brésil est le grand favori de la Coupe du Monde 2022 et depuis quelques mois, Richarlison (25 ans) en est l'un des fers de lance. Sur ses 6 derniers matchs sous le maillot de la Seleçao, l'attaquant de Tottenham a inscrit...7 buts et délivré 2 assists. Mais ce samedi, lors de Tottenham-Everton, Richarlison a dû sortir blessé et a quitté le stade aidé par des béquilles. Ses larmes étaient visibles après la rencontre : l'attaquant sait que toute blessure peut signifier une Coupe du Monde ratée.

"Il reste un mois avant mon rêve, on travaille dur tous les jours en espérant que rien de grave n'arrive...et aujourd'hui, je me suis blessé", déclare-t-il avec émotion au micro d'ESPN. "Même marcher est douloureux. Je vais devoir attendre un peu plus de résultats avant de débuter un traitement et j'espère revenir le plus vite possible". Richarlison n'est que le dernier sur une longue liste de joueurs blessés à l'approche de la Coupe du Monde au Qatar...