Ballon d'Or : Les dix finalistes sont connus

Toujours en course pour la récompense suprême, on retrouve bien évidemment Karim Benzema le grand favori grâce à ses 15 buts en Ligue des Champions, sa victoire dans cette compétition ainsi que son titre en Liga.

Ce lundi, le grand vainqueur du Ballon d'Or sera dévoilé lors d'une cérémonie. Pour le moment, on connaît le classement de la 11e à la 30e place avec peu de surprises. Parmi les dix finalistes, on retrouve logiquement le grand favori, Karim Benzema, mais aussi les Diables Rouges Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois. Les sept autres joueurs sont Erling Håland, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Mohamed Salah, Vinicius Jr et Luka Modric.

Le classement connu du Ballon d'Or :

11. Heung-min Son (Tottenham / Corée du Sud)

12. Riyad Mahrez (Manchester City / Algérie)

13. Sébastien Haller (Ajax puis Dortmund / Côte d'Ivoire)

14. Rafael Leao (Milan AC / Portugal)

-. Fabinho (Liverpool / Brésil)

16. Virgil van Dijk (Liverpool / Pays-Bas)

17. Dusan Vlahovic (Fiorentina puis Juventus / Serbie)

-. Luis Diaz (Porto puis Liverpool / Colombie)

-. Casemiro (Real Madrid puis Manchester United / Brésil)

20. Cristiano Ronaldo (Manchester United / Portugal)

21. Harry Kane (Tottenham / Angleterre)

22. Bernardo Silva (Manchester City / Portugal)

-. Phil Foden (Manchester City / Angleterre)

-. Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Angleterre)

25. Antonio Rüdiger (Chelsea puis Real Madrid / Allemagne)

-. Darwin Nuñez (Benfica puis Liverpool / Uruguay)

-. Christopher Nkunku (Leipzig / France)

-. Mike Maignan (Milan AC / France)

-. Joshua Kimmich (Bayern / Allemagne)

-. Joao Cancelo (Manchester City / Portugal)