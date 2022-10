Un absent de taille pour le Portugal à la Coupe du monde ?

La seule ombre au tableau des Reds malgré ces trois points ô combien importants ? La sortie sur blessure de leur attaquant Diogo Jota (8 matchs, 5 assists cette saison). Le Portugais a été touché à une cuisse et a laissé sa place dans le temps additionnel. Il a été emmené sur une civière.

Jota doit passer des examens ce lundi afin d'être fixé sur la gravité de la blessure et sa durée d'indisponibilité. Avec la Coupe du monde dans un mois, le lusitanien pourrait donc manquer ce rendez-vous avec son équipe nationale (28 sélections, 10 buts avec le Portugal).

There are fears Diogo Jota has suffered a 'serious' injury, a latest report has suggested. #LFC https://t.co/IhrSy9gIwb pic.twitter.com/tFgVfpLoLm