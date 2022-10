Neymar faisait face à la justice catalane ce lundi

Ce lundi s'ouvrait à Barcelone le procès opposant Neymar et son entourage à la justice catalane. La star brésilienne était censée être présente au tribunal.

Le transfert de Neymar du FC Barcelone au Paris Saint-Germain avait fait grand bruit en 2017. Cinq ans plus tard, l'affaire va se régler devant les tribunaux. Le Brésilien est accusé en compagnie de deux ex-dirigeants catalans, de ses parents et de Odilio Rodrigues Filhio, ex-président de Santos, l'autre ancien club de Neymar. Neymar lui-même est accusé de corruption par le ministère public, qui réclame deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à son encontre.

Aucune déclaration officielle, rapporte l'AFP, n'a confirmé que Neymar serait présent au tribunal de Barcelone ce lundi, mais le joueur était bel et bien attendu pour l'ouverture du procès. Il devrait également y témoigner le 21 ou le 28 octobre prochain.