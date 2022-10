Le transfert record de Newcastle ne jouera plus en 2022 !

Le transfert d'Alexander Isak (23 ans) à Newcastle United ne se passe pas comme prévu jusqu'ici. Arrivé de la Real Sociedad contre 70 millions d'euros cet été (un montant record pour le club), le Suédois n'a pu disputer que 3 matchs en Premier League - même s'il a inscrit 2 buts durant ceux-ci. Depuis plusieurs semaines, il souffre d'une blessure aux ischios, et son entraîneur Eddie Howe a confirmé qu'Isak ne reviendrait pas tout de suite.

"Je ne pense pas que nous le reverrons avant la Coupe du Monde. Il a subi une rechute à la cuisse", regrette le coach de Newcastle. "C'est très frustrant pour lui en tant que nouvelle recrue, dans un nouveau championnat. Je trouvais qu'il s'acclimatait bien, mais il s'est blessé en sélection".

Eddie Howe on Alexander Isak:



"We don't think we'll see Alex back before the World Cup. Unfortunately he's had a setback on his thigh. It's been very frustrating for him as a new player in a new league. I thought he was acclimatising well and picked up the injury with Sweden." pic.twitter.com/NE7jXTy3sM