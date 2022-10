Blessure légère pour Thomas Meunier, qui pourrait manquer la Coupe du Monde

Plus de peur que de mal pour Thomas Meunier ? Ce n'est pas si sûr. Le joueur de 31 ans, sorti sur blessure face à Hannovre ce mercredi soir, ne souffre "que" d'une pommette cassée, communique le Borussia Dortmund sur son site Internet. Le club allemand précise qu'il devra faire sans son latéral droit jusqu'à la Coupe du Monde, mais que l'international (58 sélections) espère toujours faire partie du groupe de Roberto Martinez pour le Qatar. Toujours selon les informations du club, Thomas Meunier a déjà été opéré de sa blessure.

Cette saison, l'ancien joueur du Club de Bruges totalise 14 rencontres, toutes compétitions confondues. Il a délivré une passe décisive face à Séville en Ligue des Champions, il y a neuf jours.

Borussia Dortmund will have to do without Thomas Meunier until the World Cup break. Meunier broke his cheekbone during yesterday's match.



Get well soon Thomas! 🍀 pic.twitter.com/dohP0MTpMN