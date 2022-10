Xavi a salué la réaction de ses joueurs : "Ce n'était pas facile après un Clasico perdu à Madrid"

Après le Clasico perdu contre le Real Madrid (1-3), le FC Barcelone a bien réagi en s'imposant contre Villarreal (3-0), jeudi, lors de la 10e journée de Liga.

Après la rencontre, l'entraîneur du FC Barcelone Xavi a salué la réaction de ses joueurs. "On a fait un gros match. On devait réagir. Ce n'était pas facile après un Clasico perdu à Madrid. Il y avait de nombreuses attentes, on attendait beaucoup de nous. L'équipe a bien répondu, avec du caractère, de l'intensité, du réalisme face aux cages et une très bonne défense. On a marqué trois buts à l'équipe qui avait encaissé le moins de buts cette saison en Liga", a souligné le technicien.

L'Espagnol a aussi complimenté son attaquant Robert Lewandowski (34 ans, 14 matchs et 16 buts toutes compétitions cette saison), auteur d'un doublé dans cette partie. "Il est insatiable. Il a toujours le sens du but dans la tête. C'est un 'killer'. Il voit les angles, il est futé, il cherche les bons espaces... C'est un grand attaquant."