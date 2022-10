Coupe du Monde 2022 : le Sénégal, champion d'Afrique, vrai outsider ?

La Coupe du Monde débute dans un mois jour pour jour. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Au tour du champion d'Afrique, le Sénégal.

Et si c'était l'année de l'Afrique ? Il faut être honnête : on se pose la question tous les 4 ans. Mais si une nation africaine paraît armée pour briller, à l'image de ce qu'avait fait le Ghana en 2010, et faire office d'outsider sérieux pour le trophée, c'est bien le Sénégal cette année. Champion d'Afrique plus tôt dans l'année, il fait partie des équipes qui arriveront le plus en confiance mais aura fort à faire d'emblée face aux Pays-Bas.

La CAN et une rivalité avec l'Égypte

L'année 2022 du Sénégal a été marquée par une nouvelle rivalité avec un autre géant d'Afrique : l'Egypte. Au terme d'un parcours sans faute en Coupe d'Afrique (il est vrai sans "géant" continental sur sa route avant la finale), le Sénégal d'Aliou Cissé se retrouvait face aux Égyptiens en finale, et devait aller chercher sa première CAN aux tirs au but.

Quelques mois plus tard, rebelote : Lions de la Teranga et Pharaons se retrouvent cette fois en barrages pour la Coupe du Monde 2022. Cruel que deux habitués de la compétition, tous deux présents en 2018, doivent se disputer un ticket, et d'autant plus cruel que l'issue sera la même : défaite au Caire, victoire à Dakar, et qualification aux tirs au but du Sénégal. Les coéquipiers de Sadio Mané ont donc à deux reprises dû passer par le chas de l'aiguille, et il ne faut pas l'oublier - 2022 aura été un succès, mais pas une promenade.

Aliou Cissé, la consécration

Un homme est aux manettes depuis de longues années, et c'est assez rare pour être souligné dans le football africain : Aliou Cissé, sélectionneur en place depuis 2015 avec l'équipe A (il était auparavant sélectionneur olympique et adjoint). L'ancien joueur du PSG y a été crescendo : quart de finale de la CAN en 2017, finale en 2019, victoire en 2022. La génération sénégalaise est pleine de talent mais c'est bien Cissé qui a mis les pièces du puzzle en place, dans la continuité. À l'image de ce qui se fait chez le champion d'Asie, présent dans la même poule.

© photonews

Sadio Mané, pas la seule star

Le Sénégal peut se targuer d'avoir en ses rangs le second du dernier Ballon d'Or, rien que cela. Sadio Mané, leader de son équipe à la CAN, a été récompensé pour ce rôle, mais aussi pour sa saison fantastique avec Liverpool (et il n'a pas mal commencé avec le Bayern non plus). Avec ses 33 buts en 91 sélections, Mané est le leader technique et offensif de la sélection.

© photonews

Mais en sera-t-il le sauveur ? Les Lions de la Teranga peuvent aussi compter sur un duo de choc au sein de l'arrière-garde : Edouard Mendy, meilleur gardien d'Europe la saison passée, et Kalidou Koulibaly, l'ancien genkois devenu grand. Titulaire lors des deux derniers matchs de préparation du Sénégal, Krépin Diatta, l'ancien brugeois, espère lui aussi exploser et passer un palier en sélection. Il peut être l'une des très bonnes surprises de la compétition.

Pas de match référence

Bémol : le Sénégal n'a pas disputé de match de référence récemment face à une grande nation. Le champion d'Afrique a dû se contenter de matchs amicaux face aux modestes Bolivie et Iran lors de dernière fenêtre internationale, qui devait faire office de préparation au Mondial. Des tests supposés faire écho au tirage de la Coupe du Monde - Qatar pour Iran, Bolivie pour Equateur. Mais le Qatar sera chez lui, et l'Equateur est d'un autre calibre que la Bolivie. Le Sénégal regrettera peut-être de ne pas s'être testé, mais peut se reposer sur le bon nul (1-1) acquis en 2019 face au Brésil. Ca commence à remonter.

De vraies ambitions pour le Sénégal ?

Car en tant que champion d'Afrique, dans une compétition dont on dit qu'elle pourrait bien être enfin celle du continent africain (proximité pour les supporters, conditions propices, choc culturel moindre), le Sénégal sera attendu au tournant. Une élimination au premier tour serait une honte pour le 18e au ranking FIFA. Mais en défiant d'emblée les Pays-Bas, la pression peut arriver très vite. Il faudra écarter le Qatar, qui joue pour l'honneur chez lui, et un Equateur prêt à gâcher la fête...