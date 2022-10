🎥 Bongonda a planté un but après 27 secondes face à l'Atlético

L'ancien joueur de Genk s'est illustré rapidement dans la rencontre.

Face à l'Atlético de Madrid, il n'a fallu que 27 secondes à Theo Bongonda pour ouvrir le score et permettre à Cadiz de prendre les commandes.

L'ancien joueur de Genk a récupéré un centre tendu et a envoyé une frappe très lourde dans le petit filet.

En plus de cet incroyable but, Cadiz s'est carrément offert le scalp de son adversaire du jour en signant une victoire 3-2. Trois points importants dans la course au maintien pour Cadiz.