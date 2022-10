Chelsea prêt à proposer Lukaku à l'Inter en échange de son compère en attaque ?

Un échange d'envergure serait envisagé du côté de Stamford Bridge...

Selon les médias italiens et Inter Live, Chelsea serait très intéressé par le profil de Lautaro Martinez (25 ans). L'Argentin performe chez les Nerazzurri et pointe à 7 buts et 4 assists en 16 matchs cette saison.

Les Blues sont bien conscients que l'Inter ne laissera pas partir leur numéro 10 aussi facilement. C'est pourquoi la direction penserait à proposer Romelu Lukaku, actuellement en prêt à l'Inter, plus la somme de 40 millions d'euros en échange de Lautaro Martinez.

Un gros coup en prévision pour Chelsea, qui devancerait Manchester United, Newcastle ou Tottenham. A savoir que Lautaro Martinez vaut actuellement 75 millions d'euros selon Transfermarkt et est sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2026. On rappelle que Lukaku avait été acheté pour près de 115 millions d'euros par Chelsea...