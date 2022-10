Le Brésil sans un grand talent au Mondial ?

Grosse inquiétude autour de Lucas Paqueta (25 ans). David Moyes, son coach à West Ham, a confirmé en conférence de presse qu'il ne sera pas disponible pour le déplacement à Manchester United ce dimanche (17h15). L'ancien milieu offensif de l'AC Milan et Lyon s'est blessé à une épaule. Il ne devrait être de retour que la semaine prochaine.

Transféré cet été pour près de 43 millions d'euros en provenance de l'OL, Paqueta n'a plus joué depuis le 16 octobre dernier - contre Southampton. Outre le fait que ses blessures ne lui garantissent pas d'être fit pour la Coupe du monde, ces dernières risquent également de le freiner au niveau de ses performances, dans une équipe du Brésil à la très forte concurrence.

David Moyes gives an update on the fitness of Jarrod Bowen & Lucas Paquetá 👇#MNUWHU | #TalkingPoint with @LycamobileUK pic.twitter.com/yFXe7S2YfI