Coupe du Monde 2022: l'Australie, la solide inconnue menée par un Belgicain

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Place à l'Australie et sa solidité.

Quand on parle de l'Australie en sport, on se tourne plutôt vers les Wallabies, l'équipe nationale de Rugby qui joue les premiers rôles lors des compétitions internationales dans le monde de l'Ovalie. Concernant les Socceroos, c'est différent et pourtant, les coéquipiers de Matt Ryan se sont qualifiés pour leur cinquième Coupe du Monde consécutive.

Mais au niveau des résultats, c'est une autre musique. En 2006, ils se qualifient cependant pour les huitièmes de finales où ils sont éliminés par l'Italie, futur vainqueur, sur un but très tardif sur penalty qui sera toujours contesté. Mais depuis, les Socceroos ne passent plus les groupes du mondial.

Mais il faut tout de même dire qu'ils ne sont jamais un oiseau pour le chat. Il y a quatre ans, il aura fallu un but accordé par la Goal Line Technology de Paul Pogba pour voir les Français venir à bout de cette équipe qui avait égalisé. C'est une équipe organisée, qui prend peu de risque, mais qui, surtout, apporte de l'impact physique dans les rencontres.

Au niveau de l'équipe, il n'y a pas de véritable star, comme ont pu l'être les Mark Viduka, Harry Kewell ou encore Tim Cahill par le passé. Matt Ryan, l'ancien gardien du Club de Bruges et de Genk, et Aaron Mooy (milieu de terrain du Celtic Glasgow) sont les moteurs de l'équipe.

Pour se qualifier pour le Qatar, l'australie a dû passer par les barrages contre le Pérou et une séance de tirs au but absolument irrespirable. Avant que celle-ci ne démarre, le sélectionneur australien avait fait rentrer Andrew Redmayne, son deuxième gardien, qui avait fait le chaud dans la séance décisive en dansant sur sa ligne, mais en étant efficace puisqu'il a qualifié son pays.

Le sélectionneur australien, de son côté, n'est pas un inconnu dans notre pays, parce qu'il s'agit de Graham Arnold, ancien attaquant du RFC Liège et du Sporting de Charleroi. Est-ce qu'il pourra faire entrer l'Australie dans l'histoire en retrouvant le deuxième tour voir plus ? Ce sera compliqué, mais vous le savez, la glorieuse incertitude du sport peut parfois faire des miracles.