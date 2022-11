Officiel : Wolverhampton tient son nouveau coach !

Wolverhampton avait limogé Bruno Silva en début de saison, et se cherchait depuis un nouvel entraîneur. En attendant, le duo Steve Davis-James Collins assurait l'intérim, sans grand succès puisque les Wolves sont actuellement avant-derniers de Premier League. Le messie s'appelle peut-être Julen Lopetegui : l'Espagnol de 56 ans a été officialisé en tant que nouvel entraîneur de Wolverhampton ce samedi.

Lopetegui découvre donc la Premier League, lui qui était libre depuis octobre dernier et son limogeage du FC Séville. Avec les Andalous, Lopetegui avait remporté l'Europa League en 2020. Auparavant, il avait dirigé le Real Madrid (2018) et la sélection espagnole (2016-2018).

We are delighted to announce Julen Lopetegui will take charge as our new head coach on Monday 14th November.



🐺✍️