🎥 Le magnifique but de Lukas Podolski

L'ancien international allemand a de beaux restes et l'a prouvé avec un but complÚtement dingue inscrit ce samedi.

Lukas Podolski (37 ans), qui évolue depuis 2021 au Górnik Zabrze en Pologne, a contribué au succès de son équipe contre Pogon (4-1) en championnat avec un magnifique but. L’ex-international allemand a tenté et réussi un lob complètement fou à environ 55 mètres de la cage. La 223ème réalisation inscrite par l’ancien joueur de Cologne, du Bayern et d'Arsenal durant sa carrière !