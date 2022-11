"15 000 morts pour 5760 minutes de football" : des supporters allemands protestent contre la Coupe du monde au Qatar

La Coupe du monde donnera son coup d'envoi dans un peu moins de 15 jours et une certaine colère populaire s'est installée depuis plusieurs mois. Ce week-end en Bundesliga, plusieurs supporters ont voulu envoyer un message fort.

Lors du match entre le Hertha et le Bayern, les supporters des deux équipes ont déployé des banderoles et demandent un boycott du tournoi. "Boycottez Qatar 2022", "15 000 morts pour 5 760 minutes de football. Honte à vous !"

La même chose s'est produite du côté de Dortmund avec les fameux supporters du mur jaune. Face à Bochum, les supporters ont sorti une immense bannière "Boycott Qatar 2022" aux couleurs du club.

