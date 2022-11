Rooney voit du Ferguson en Ten Hag

Ancienne légende du club, Wayne Rooney est passé ce matin à Manchester pour en apprendre plus sur Eric Ten Hag.

Et ce dernier l'apprécie. Selon une source du Sun, la relation a tout de suite bien accroché et Wayne voit du Alex Ferguson dans Ten Hag. Il a déjà une vision du club et de ce qu'il veut. L'ancien international anglais a demandé des conseils pour sa future carrière d'entraineur et le coach des Reds Devils était heureux de lui partager. On sait que Wayne Rooney travaille pour devenir le prochain coach d'Everton mais il n'a pas caché son envie de prendre la place du néerlandais et être sur le banc d'Old Trafford.

"La raison pour laquelle je me suis lancé dans le management, c'est Manchester United. On m'a proposé l'entretien d'embauche pour le poste à Everton. Je veux être manager de Manchester United. Je sais que je ne suis pas prêt maintenant mais je dois planifier tout ce que je fais pour être sûr qu'un jour cela arrivera." a t-il déclaré