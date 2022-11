Reims fête le retour de Foket par un partage, courte victoire de Lille

Voici les résultats de cet après-midi de Ligue 1.

Reims a partagé sur le terrain de Montpellier (1-1). Sans Busi, mais avec Ito et Agbadou, les Champenois ont cru fêter le retour de Thomas Foket - monté au jeu, comme annoncé par Will Still, en fin de match - grâce à un but de Munetsi (87e) mais Delaye a égalisé dans les derniers instants de la rencontre.

Lille remporte les trois points face à Angers, mais cela fut compliqué. Le SCO a en effet manqué un penalty à la 34e. Dans la foulée, le LOSC en a profité et Djalo est allé tromper Fofana sur un service de Cabella. Lille remporte sa première victoire sur les trois derniers matchs et se replace dans la course à l'Europe.

Voici tous les résultats de ce dimanche en Ligue 1, en attendant celui de Monaco - Marseille :

PSG 5 - Auxerre 0

Brest 2 - 1 Troyes

Lille 1 - 0 Angers

Montpellier 1 - 1 Reims

Nantes 2 - 2 Ajaccio

Strasbourg 1 - 1 Lorient