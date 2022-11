Premier entraînement au Qatar : Leandro Trossard fait son retour, deux joueurs absents

Les Diables Rouges ont eu leur premier véritable entraînement au Qatar aujourd'hui dans l'enceinte du Hilton Salwa Beach Resort.

Après une légère blessure, Leandro Trossard a effectué son retour à l'entraînement. Koen Casteels (malade) et Thorgan Hazard (malade) se sont également entraînés à nouveau avec le groupe. La blessure au mollet de Jan Vertonghen semble appartenir au passé. Le défenseur d'Anderlecht a joué brièvement contre l'Egypte et n'a pas rechuté. Il est fit et semble prêt à commencer contre le Canada mercredi.

Romelu Lukaku (ischio-jambier) s'est entraîné individuellement à l'intérieur, tout comme Thomas Meunier. Ce dernier s'est remis d'une fracture de la pommette ces dernières semaines, mais on ne sait pas encore si son absence était liée à cela ou non.