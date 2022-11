Le gardien du STVV Daniel Schmidt affronte l'Allemagne : "La Premier League reste mon rêve"

Malheureusement, le portier des Trudonnaires est sur le banc pour cette rencontre.

Pour son match d'ouverture dans cette Coupe du Monde 2022, le Japon a la lourde tâche d'affronter l'Allemagne. Lors de la précédente édition, les Japonais ont été éliminés en 1/8es de finale par la Belgique au terme d'un match épique. On s'en rappelle. "Tout le monde veut sa revanche. Le but de Chadli est encore dans la tête et dans le ventre de tout le monde. Cette fois, on n'encaissera pas un but pareil" lance Daniel Schmidt.

Daniel Schmidt, 30 ans, espérait être dans les cages du Japon pour cette rencontre. Malheureusement pour lui, il a été placé sur le banc. "J'ai de bonnes chances de jouer. Je suis le plus jeune des trois gardiens. J'ai disputé un match international lors de la rencontre amicale contre l'Équateur en septembre, au cours de laquelle j'ai arrêté un penalty. L'entraîneur national garde son choix secret, mais je suis prêt" avait déclaré le gardien du STVV avant la rencontre.

S'il parvient à jouer lors des prochaines rencontres, Daniel Schmidt pourrait se mettre en valeur aux yeux du Monde entier. "La Premier League reste le rêve ultime. Je me sens bien à Saint-Trond et je suis toujours sous contrat. Mais l'Angleterre et l'Allemagne, ça fait rêver.