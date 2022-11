📷 Des supporters anglais refusés au stade pour un drôle de déguisement !

Le Qatar est décidément très strict concernant les conditions d'accès aux stades lors de cette Coupe du Monde...y compris pour des raisons incongrues.

Certains supporters anglais ont ainsi tenté de rentrer dans le stade Khalifa de Doha déguisés en croisés, référence évidente aux Croisades ayant vu de nombreux chevaliers anglais envahir le Moyen-Orient. Problème : dans cette partie du monde, les symboles liés aux Croisades passent très mal, et restent vécus comme une humiliation historique infligée par l'Europe. En amont, prévenus des intentions de ces supporters, des associations comme Kick It Out, qui lutte contre le racisme dans les stades de football, avaient averti que ce type de comportement serait mal pris.

Cela n'a pas manqué : les "croisés" en question se sont faits refouler à l'entrée avant Angleterre-Iran et ont été priés de changer d'attirail. Et pour une fois, on peut dire que cette interdiction ne fait pas l'unanimité contre elle. Beaucoup comprennent en effet que cette provocation soit mal perçue par les Qatariens...