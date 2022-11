Kasper Hjulmand évoque déjà la "finale" face à l'Australie : "Nous sommes dos au mur"

La France a battu le Danemark (2-1) ce samedi lors de la deuxième journée de la phase des poules de la Coupe du monde.

Le sélectionneur du Danemark a livré son analyse à l'issue de la rencontre. "On était proches d'un bon résultat, avec cette égalisation rapide. Après ça, on a eu deux occasions, les Français en ont eu aussi, mais à la fin ils ont gagné et on est très déçus", a confié Kasper Hjulmand avant de donner rendez-vous à ses joueurs pour le troisième match de poules face à l'Australie, essentielle pour une possible qualification en huitième de finale.

"On a hâte de jouer la 'finale' de mercredi (contre l'Australie, mercredi à 16 heures). On va essayer de se remettre sur les rails. Nous sommes dos au mur, nous devons gagner notre dernier match. Nous avons une bonne équipe, de bons attaquants, de bons joueurs à tous les postes. Le football se joue tellement sur les détails."