Les Diables pourraient recevoir une amende après le match face au Maroc

La Fifa pourrait bien mettre en place des sanctions après le non-respect de certaines règles.

Après chaque rencontre, les différents acteurs (joueurs, sélectionneurs etc) sont invités à se rendre dans la zone mixte afin de répondre aux questions des journalistes.

Cependant, cette obligation de la Fifa n'a pas été respectée par l'intégralité de la sélection belge. En effet, si Castagne, Courtois et Onana sont passés par la zone mixte en répondant aux questions et que Witsel et De Bruyne n'ont fait que passer, aucun autre Diable n'a été aperçu.

Selon la Dernière Heure, la fédération belge s'exposerait ainsi à une amende en fonction du rapport rédigé par la Fifa.