Nouveau changement de programme dans la conférence de presse des Diables

Les Diables Rouges se présenteront devant la presse ce mardi à 13h.

L'ambiance au sein du groupe des Diables Rouges ne semble pas au beau fixe. Du moins, c'est ce que l'on pourrait déduire au vu des récentes déclarations des joueurs. Le journal L'Equipe a d'ailleurs révélé que de nombreuses tensions seraient présentes au sein de l'équipe et qu'une alteraction aurait éclaté entre des cadres après la défaite contre le Maroc. Une réunion de crise se serait d'ailleurs tenue ce lundi au centre d'entraînement des Diables au Qatar.

Alors que Yannick Carrasco et Arthur Theate étaient annoncés comme Diables devant se présenter ce mardi face à la presse, il a été communiqué hier soir que Jan Vertonghen et Eden Hazard allaient les remplacer afin de calmer le jeu face aux rumeurs et le climat très peu empreint de sérénité.

Mais, finalement, Jan Vertonghen ne sera pas présent ce mardi. Le défenseur d'Anderlecht est remplacé par Thibaut Courtois. Un changement de dernière minute, pour "raisons pratiques".