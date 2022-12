Jordi Cruyff met les choses au clair concernant le mercato hivernal

Après avoir réalisé un mercato estival clinquant, le FC Barcelone compte-t-il remettre le couvert en janvier ?

Il n'en est pas question. Le conseiller technique du Barça, Jordi Cruyff, s’est montré très clair à ce sujet, en annonçant une période particulièrement creuse pour le club blaugrana.

"Pour le moment, nous ne pouvons pas signer de nouveau joueur cet hiver. A cause de nombreuses choses et des règles du fair-play financier, notre situation a évolué. Et cela ne changera pas si un joueur quitte le club. La situation est plus complexe. Nous devrions trouver plusieurs solutions pour pouvoir agir, une seule n'est pas suffisante", a prévenu le dirigeant auprès de la radio RAC1.