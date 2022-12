Walid Regragui aux anges : "C'est historique pour le Maroc"

Ce mardi, le Maroc a réalisé un magnifique exploit en éliminant l'Espagne (0-0, 3-0 t.a.b.) lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Sur un nuage après la qualification du Maroc, Walid Regragui n'a pas caché sa fierté d'écrire l'histoire des Lions de l'Atlas. "C’est historique pour le Maroc ! Pour l’Afrique ! Je crois que depuis 2010, aucune sélection africaine n'avait atteint les quarts de finale (le Ghana, ndlr). On avait dit qu'on venait pour représenter l'Afrique, que notre niveau avait augmenté. Vous l'avez vu sur le plan tactique, on a été énorme et on n'a rien laissé aux Espagnols. L'important c'était de donner le maximum, de ne pas avoir le moindre regret et à la fin, c'est la séance des tirs au but, il faut un peu de chance on ne va pas s'enflammer. Mais on savait qu'on avait un grand gardien, l'un des meilleurs du monde, qui pouvait nous emmener en quart de finale", a confié le technicien marocain au micro de beIN Sports.