Cristiano Ronaldo sur le banc face à la Suisse : le sélectionneur portugais explique son choix

Le sélectionneur de la Seleçao n'a pas supporté le comportement de sa star.

Il s'agissait d'un énorme choc pour les fans de Cristiano Ronaldo ce mardi : la star portugaise a débuté la rencontre face à la Suisse sur le banc.

Une décision de son entraîneur suite à un comportement qu'il n'a pas apprécié de la part de son joueur. En effet, lors de son changement face à la Corée du Sud, CR7 aurait fait savoir son mécontentement. Fernando Santos avait expliqué n'avoir "vraiment pas du tout aimé", cette attitude. Une réflexion qui n'aurait donc pas plus au sélectionneur de la Seleçao qui a décidé de mettre son joueur sur le banc pour ce huitième de finale.

"Cris sait parfaitement, et le coach l’a dit très clairement, qu’ici le plus important c’est le ’nous’. Et quand c’est comme ça… C’était un choix de l’entraîneur et nous devons respecter la décision de notre coach", a confié Pepe après le match.

Une décision qui a payé puisque Gonçalo Ramos, le remplaçant de CR7, a planté un triplé face à la Suisse.