Pluie de buts en huitième de finale, une première depuis 1986

Il y a eu 28 buts inscrits durant ces 1/8es de finale de la Coupe du Monde 2022, le plus haut total à ce stade d'une édition du tournoi depuis la réintroduction des huitièmes en 1986 (hors tirs au but).

28 – The round of 16 at the 2022 #FIFAWorldCup produced 28 goals; the most scored during this stage in a single edition of the tournament since the round of 16 was reintroduced in 1986 (excl. shoot-outs). Goals. pic.twitter.com/g4DsMCp8jr