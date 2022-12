"Alderweireld ne doit pas prendre de décision sous le coup de l'émotion"

Les Diables rouges ont dû faire face à une énorme déception à la suite de leur élimination précoce à la Coupe du monde au Qatar. Plusieurs internationaux envisagent d'arrêter...comme Toby Alderweireld.

Lors de la Coupe du monde, Alderweireld a été agacé par les critiques sur l'âge de la défense. "Son irritation, je l'ai comprise. Ce n'est pas parce que l'on vieillit que l'on est terminé. Aux Pays-Bas, on avait l'habitude d'être fini à 30 ans. Aujourd'hui, les joueurs sont plus en forme et plus forts, plus longtemps. Ils peuvent parcourir des distances de plus en plus longues. Mais quand l'équipe ne fonctionne pas, les plus âgés sont les premiers à en souffrir et à être critiqué", a déclaré Mark Van Bommel dans Het Nieuwsblad.

Mark van Bommel conseille également Alderweireld sur une éventuelle retraite des Diables Rouges. "Je réfléchirais soigneusement à cela. Après une telle élimination, il ne doit rien décider sous le coup de l'émotion. Il peut prendre son tepmps (le prochain rendez-vous est le match de qualification pour le championnat d'Europe contre la Suède le 24 mars, ndlr). Si Toby continue à jouer à ce niveau, il peut encore évoluer chez les Diables. Après la décision reviendra au futur sélectionneur. Van Gaal? J'en ai entendu parler oui", s'amuse Van Bommel.