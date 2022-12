Bruno Fernandes : "Est-ce qu'ils vont donner la Coupe du monde à l'Argentine ?"

Après Pepe, le milieu offensif a lui aussi critiqué le choix d'un arbitre argentin, Facundo Tello, pour diriger le quart de finale entre le Maroc et le Portugal (1-0) ce samedi.

Bruno Fernandes (28 ans, 55 sélections et 13 buts)a lui aussi regretté le peu de temps de jeu effectif lors de la rencontre.

"Est-ce qu’ils vont donner la Coupe du monde à l’Argentine ? Je ne sais pas. Je m’en fous, je vais dire ce que je pense et les emmerder", a lâché le joueur de Manchester United en zone mixte. "Il est très étrange que dans notre jeu, il y ait un arbitre d'un pays qui est encore en lice et qu'il n'y ait pas d'arbitre portugais. Car s'ils ont le niveau pour la Ligue des Champions, ils ont aussi le niveau pour être ici. Les arbitres d'aujourd'hui ne sont pas habitués à la Ligue des Champions. Ils ont clairement fait pencher le match en notre défaveur car en première mi-temps, on aurait dû avoir un penalty. Mais on savait quel genre d’arbitre on aurait aujourd’hui, avec beaucoup d’arrêts de jeu. En seconde période, il y aurait dû avoir au moins 15 ou 20 minutes de temps additionnel (huit au total, ndlr)", a conclu Bruno Fernandes.