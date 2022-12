Mondial : Deux joueurs de l'équipe de France absents à l'entraînement

Avant la demi-finale de la Coupe du monde 2022 face au Maroc mercredi, l'équipe de France a débuté sa séance d'entraînement ce lundi sans deux joueurs.

Le défenseur central Dayot Upamecano (24 ans, 11 sélections et 1 but) et le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni (22 ans, 19 sélections et 2 buts) étaient absents de l'entraînement ce lundi. Alors que le roc du Bayern Munich souffre d'un mal de gorge, le médian du Real Madrid se remet d'une béquille reçue à un mollet contre l'Angleterre (2-1) samedi.

Selon les informations du quotidien L'Equipe, il n'existe cependant aucune inquiétude par rapport à la présence des deux titulaires dans le onze de départ du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps afin de défier les Lions de l'Atlas.