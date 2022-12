🎥 Avec son but, Kolo Muani rentre dans l'histoire de la Coupe du monde

L'international français est monté au jeu et a inscrit le deuxiÚme but de son équipe mercredi soir.

On peut parler de changement gagnant pour Didier Dechamps. En effet, ce mercredi face au Maroc, il a fait monter Randal Kolo Muani à la place d'Ousmane Dembélé.

Il n'aura fallu que 44 secondes au joueur de Francfort pour trouver le chemin des filets et planter le deuxième but de la France (en plus d'ouvrir son compteur en sélection).

Selon OptaJoe, il s'agit du troisième but le plus rapide par un remplaçant dans l'histoire de la Coupe du monde. Le Danois Ebbe Sand avait marqué après 26 secondes en 1998 et le record est détenu par l'Uruguayen Richard Morales, buteur après 16 secondes.