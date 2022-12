Bruno Fernandes rend hommage à son désormais ancien sélectionneur national, Fernando Santos

Vainqueur du championnat d'Europe et de la Ligue des Nations avec le Portugal, Fernando Santos n'est plus le sélectionneur national de la formation ibérique depuis l'élimination face au Maroc en quart de finale de Coupe du Monde.

Après s'être qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2022, le Portugal voyait les choses en grand. Cependant, la surprise marocaine s'est jouée des hommes de Fernando Santos. Vainqueur du championnat d'Europe et de la Ligue des Nations, l'entraîneur de 68 ans disputait son dernier match sur le banc du Portugal. Sur ses réseaux sociaux, Bruno Fernandes s'est exprimé sur le départ de l'entraîneur qui lui a permis de faire ses débuts en équipe nationale, en 2017.

"Un grand merci à monsieur Fernando Santos. Merci de m'avoir donné l'opportunité de représenter notre pays et de nous avoir fait confiance ces dernières années. En tant que Portugais, merci d'avoir placé le Portugal au sommet de l'Europe et d'avoir rendu à un 'petit' pays la confiance et la conviction qu'il était possible d'être parmi les 'grands'. Des moments de gloire et de joie et d'autres de tristesse et de frustration, mais l'histoire a été faite et restera à jamais marquée dans le cœur de tous les Portugais."