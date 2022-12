Daniel Schmidt a vécu l'épopée japonaise : "Non, nous ne sommes pas satisfaits !"

Gardien réserviste au Qatar, Daniel Schmidt a cependant vibré avec le Japon, équipe-frisson de cette compétition. Mais comme en 2018, les Samouraïs Bleus se sont inclinés en 8es.

Deux Coupes du Monde, deux éliminations consécutives en 8es après un match très disputé : le Japon est passé de peu à côté de l'exploit au Qatar, après avoir subi une grosse désillusion face à la Belgique en 2018. Daniel Schmidt, le gardien de but de Saint-Trond, a vécu tout cela du banc, réserviste de la sélection japonaise. "Mais je suis resté 100% concentré, au cas où le sélectionneur ferait appel à moi. Gonda est resté entre les perches, mais cela n'a jamais été clair pour le rôle de n°2 entre moi et Kawashima".

Le Japon a surpris en battant l'Espagne et l'Allemagne en poules,mais s'est incliné en 8es aux tirs au but. "Je l'avais dit avant le Mondial : nous visions les quarts de finale. Donc non, nous ne sommes pas satisfaits", affirme Daniel Schmidt. "Même si nous avons battu l'Allemagne et l'Espagne".