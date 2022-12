Un champion du monde argentin commence déjà à être très sollicité

Le médian a débuté la Coupe du monde sur le banc avec l'Albiceleste, il l'a terminée sur une masterclass en finale contre l'équipe de France (3-3, 4-2 t.a.b.).

Alexis Mac Allister, qui est assurément l'une des révélations de cette Coupe du monde, commence déjà à être très sollicité selon les informations d'AS. Son association avec Rodrigo De Paul n'a évidemment pas échappé à l'Atlético de Madrid, qui s'est d'ores et déjà renseigné sur la situation du milieu de terrain, sous contrat jusqu'en 2025 avec Brighton et estimé à 30 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Au vu de son âge et de son Mondial, il partira pour une somme largement supérieure. D'autant plus que les Colchoneros ne sont pas les seuls sur ce dossier : Arsenal et Mikel Arteta souhaitent également s'attacher les services du joueur âgé de 23 ans, tout comme Tottenham.