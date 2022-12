Trois arbitres belges vont désormais siffler sur la scène internationale

Si la Belgique ne comptait pas d'arbitre à la dernière Coupe du Monde, ce n'est peut-être que partie remise. Trois de nos référés viennent d'être désigné Arbitres Internationaux par la FIFA.

Lothar D'Hondt n'a que 28 ans et va d'ores et déjà pouvoir diriger des matchs à l'échelon international. Celui qui devenait en 2018, à 24 ans, le plus jeune arbitre de l'histoire du football professionnel belge a été désigné Arbitre International par la FIFA. Il fera donc ses débuts sur la scène internationale en 2023. Cette saison, Mr D'Hondt a déjà sifflé 16 matchs de Pro League, et dirigeait récemment le 8e de finale de Croky Cup entre Bruges et STVV.

Deux autres arbitres vont également avoir cet honneur : Jasper Vergoote, qui a dirigé 14 rencontres cette saison en Belgique et a également déjà été 4e arbitre en Coupe d'Europe, et Jana Van Laere qui va rejoindre les rangs des arbitres internationaux féminins et arbitre en Scooore Super League.