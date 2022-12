Un assist pour Dries Mertens, la tête du championnat pour Galatasaray

Après la défaite du Fener à Trabzonspor samedi, Galatasaray avait l'occasion de prendre la tête du championnat en cas de succès contre Istanbulspor dimanche soir. Et cette victoire s'est rapidement dessinée, même si le Gala s'est fait peur en fin de match.

Dès la 15e minute et un coup de coin déposé par Dries Mertens sur la tête de Batéfimbi Gomis, les locaux ont ouvert le score. Auteur de ses deux premiers buts avec le Gala juste avant le Mondial, le Diable Rouge a distillé ce soir son tout premier assist en Turquie. Pendant que l'attaquant français a fait fructifier ses statistiques: Gomis a, en effet doublé la mise, avant le repos.

Galatasaray semblait alors bien parti, mais la rencontre s'est compliquée dans les dernières minutes pour les visités. Mehmet Yesil a réduit le score à la 82e, mais le Gala a su résister jusqu'au bout pour s'imposer (2-1) et prendre la tête du championnat, avec un point d'avance sur le Fener.

