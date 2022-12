Officiel : Jean-Claude Blanc rejoint INEOS

Comme annoncé lundi, le Français a quitté son poste de directeur général délégué du Paris Saint-Germain pour démarrer une nouvelle aventure chez INEOS, propriétaire de l'OGC Nice notamment.

"INEOS annonce que Jean-Claude Blanc va rejoindre son équipe de direction en tant que CEO (Chief Executive Officer) d'INEOS Sport, à partir de février 2023. Dans son rôle, Jean-Claude Blanc supervisera l'ensemble du portefeuille sportif d'INEOS, qui couvre le football, la Formule 1, la voile, le cyclisme, le rugby et la course à pied. Dans ce cadre, il travaillera en étroite collaboration avec Dave Brailsford qui se concentrera sur la gestion de la performance de très haut niveau. La responsabilité de l'exécution et de la gestion dans les activités sportives reste du ressort de la direction de chaque équipe sportive", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel de l'OGC Nice.

"Je suis très honoré et fier de rejoindre Jim Ratcliffe et son impressionnante équipe de direction au sein d’INEOS. Je suis impatient de contribuer à la construction et au développement de tous les actifs sportifs d'INEOS et de guider, avec le conseil d'administration d'INEOS Sport, chacune des directions des équipes sportives existantes vers un succès encore plus grand", a déclaré l'ancien dirigeant parisien.