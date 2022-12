Un troisième départ du côté du RWDM

Robson Tosta Da Silva Junior (21 ans) avait rejoint le RWDM l'été dernier en provenance de Botafogo. Mais contrairement à Luis Oyama et Barreto qui ont réussi à se mettre en évidence chez les Molenbeekois, Robson Tosta Da Silva Junior n'a pas eu de minutes de jeu au RWDM et retourne donc au Brésil.

Tá em casa, meu cria! ⚽🤙🏾



Destaque do Fogão no Brasileiro de Aspirantes, Juninho retorna de empréstimo do Molenbeek e se une ao grupo que vai iniciar o Campeonato Estadual. 🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/S6jZYqLrJt