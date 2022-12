Kylian Mbappé répond à Emiliano Martinez : "Pas de temps à perdre avec ça"

Le PSG a repris la compétition ce mercredi, et Kylian Mbappé a déjà été décisif. Après la rencontre, il a évoqué les célébrations argentines.

Kylian Mbappé est devenu la cible privilégiée des moqueries argentines, et surtout d'Emiliano Martinez, après la défaite en finale de la Coupe du Monde. En cause, ses propos quelques mois plus tôt au sujet du football sud-américain, que le joueur du PSG a jugé "moins avancé" que l'européen. Mais alors que le Paris Saint-Germain retrouvait la compétition ce mercredi et que Mbappé a été décisif, il n'a pas vraiment tenu à répondre aux Argentins.

"Ces célébrations, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas de temps à perdre dans des choses aussi futiles. Ce qui compte, c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club", évacue-t-il dans des propos relayés par L'Equipe. Mbappé assure également que les retrouvailles avec Lionel Messi seront chaleureuses. "Après la finale, je l'ai félicité, car c'était la quête d'une vie pour lui. Il faut rester beau joueur. On attend que Léo revienne pour qu'il marque des buts et qu'on gagne des matchs".