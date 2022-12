Une piste...anglaise se dégage pour le Club de Bruges !

Alors que plusieurs noms sont cités pour succéder à Carl Hoefkens à la tête du FC Bruges, un nom paraît se détacher.

Roberto Martinez ? Kasper Hjulmand ? Ils ont dit non. Domenico Tedesco ? Frank De Boer ? Alexander Blessin ? Leurs noms ont été cités, mais ne seraient pas en haut de la liste brugeoise. Aucun entraîneur belge ne paraît à la hauteur ou disponible, et Bruges privilégie quoi qu'il en soit la piste étrangère. Et selon le Nieuwsblad, c'est même la piste...anglaise qui serait la plus chaude.

Le premier nom envisagé était Steven Gerrard, libre depuis son licenciement d'Aston Villa mais dont le travail aux Glasgow Rangers lui avait valu une sacrée cote. Mais l'ancien de Liverpool demanderait un salaire trop élevé. Dès lors, le Club de Bruges se serait tourné vers Scott Parker. L'ancienne légende de West Ham et Fulham a réussi deux belles performances en Championship, faisant monter Fulham puis Bournemouth en Premier League ; par deux fois, il peinera à confirmer au plus haut niveau. Parker est libre depuis la saison passée, et Bruges aurait entamé des négociations avec l'Anglais de 42 ans. La fumée blanche est attendue pour ce week-end, reste à voir si ce sera pour Scott Parker.