Ce qu'il faut savoir sur Al Nassr, le club qui a choqué le monde en signant Cristiano Ronaldo

D'un coup, Al Nassr est devenu le club qui fait le plus parler de lui en cette fin d'année 2022. Et pour cause : les Saoudiens ont réussi le coup de force de faire venir Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or.

Cristiano Ronaldo s'offre une pré-retraite dorée : contre 200 millions d'euros à l'année, CR7 va porter les couleurs d'Al Nassr, club saoudien faisant partie des plus titrés du pays avec 27 titres remportés toutes compétitions confondues. Le Al Nassr FC est le second club de la capitale, Riyadh, mais n'a plus été champion depuis 2018-2019. C'est Al-Hilal, le plus grand club du pays, qui domine le football saoudien depuis. L'arrivée de CR7 va devoir changer ça.

À l'échelle continentale aussi, Al-Nassr va vouloir retrouver de son lustre : le seul trophée de champion d'Asie des Faris Najd date déjà de 1998, année où le club remportera également son second trophée asiatique, la Supercoupe.

Un stade qui a rendu hommage à Diego Maradona

Cristiano Ronaldo évoluera à domicile au Mrsool Park, stade de 25.000 places arborant les couleurs jaune et bleu d'Al Nassr. Des couleurs qui rappellent un autre club : Boca Juniors. Il ne s'agit pas d'une référence (le jaune représente les dunes saoudiennes, le bleu la mer d'Arabie), mais c'est cependant au Mrsool Park que s'est jouée la Maradona Cup, en 2021 : un match amical entre Boca Juniors et le FC Barcelone, en hommage au Pibe de Oro décédé l'année précédente.

© photonews

En bonne compagnie

À Al Nassr, Cristiano Ronaldo ne sera pas la seule star internationale. Il rejoint ainsi l'un des joueurs ayant marqué la dernière Coupe du Monde, même si son équipe n'est pas sortie des poules : le Camerounais Vincent Aboubakar. Parmi les autres têtes connues, on retrouve Luiz Gustavo (ex-OM, ex-Bayern Munich), Alvaro Gonzalez (ex-OM), David Ospina (ex-Arsenal) ou encore Anderson Talisca (ex-Besiktas, international brésilien). Et sur le banc, un certain Rudi Garcia. Aucun joueur belge n'a jamais porté les couleurs d'Al Nassr. Notons cependant le bref passage sur le banc de Mircea Rednic, en 2004.

Du pain sur la planche pour détrôner une légende

Une chose est sûre : Cristiano Ronaldo n'ira pas chercher le record de buts détenu par la légende absolue d'Al Nassr, Majed Abdullah. De 1977 à sa retraite en 1998, l'attaquant a inscrit 189 buts en 194 matchs disputés pour les Jaune & Bleu. Abdullah faisait également partie de l'équipe saoudienne qui affronta la Belgique à la Coupe du Monde 1994, suite à laquelle il a pris sa retraite.

Un transfert politique ?

On peut légitimement se demander le sens du transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, contre 200 millions d'euros annuels - soit près d'un demi-milliard d'euros jusqu'au terme de son contrat, en 2025. La réponse n'est pas que sportive. Après la Coupe du Monde 2022 "réussie" du Qatar, au moins sur le plan organisationnel, et l'attention dont a bénéficié le petit émirat voisin, l'Arabie Saoudite veut à son tour frapper fort sur la scène internationale.

Attirer CR7, c'est naturellement en faire le porte-drapeau, même malgré lui, de tout le football saoudien et de la candidature de l'Arabie Saoudite pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Si on doute que la FIFA retourne dans la péninsule arabique si rapidement, l'ambition du prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman est claire, et ce genre de transfert ouvertement soutenu par le Ministère des Sports du royaume wahabbite est un message clair...