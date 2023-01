Scott Parker : "No sweat, no glory me convient parfaitement"

Les Blauw en Zwart ont choisi l'Anglais pour remplacer Carl Hoefkens. L'ancien milieu de terrain a été présenté à la presse ce lundi après-midi.

Après sa retraite comme joueur, Scott Parker a commencé sa carrière d'entraîneur en 2017 avec les moins de 18 ans de Tottenham. Il a ensuite rejoint Fulham pour devenir l'adjoint de Slavisa Jokanovic puis de Claudio Ranieri. Après le licenciement de ce dernier, en février 2019, il a pris la tête de l'équipe première. Il est resté à Fulham jusqu'en 2021 avant de diriger Bournemouth la saison passée.

L'ancien milieu de terrain est désormais le nouvel entraîneur du Club de Bruges. "Ces derniers jours ont été mouvementés. J'ai hâte de relever ce défi avec l'ensemble de mon staff. Mais je suis très heureux de travailler et d'être ici. Cela s'est vite fait après des discussions approfondies avec les dirigeants du club. Nos visions sont en phase, et le Club Brugge a une histoire formidable. Et ces dernières années, l'excellence était présente ici. Cela a rendu la décision un peu plus facile. Nous sommes avec une équipe jeune qui peut encore évoluer énormément", a confié le nouveau T1 des Gazelles en conférence de presse.

Parker Scott" width="750" height="500" /> Parker Scott" width="750" height="500" /> © photonews

"No sweat, no glory" me convient parfaitement. Vous pouvez attendre ça de moi en tant que coach. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir et mes joueurs doivent s'engager à 100%. C'est ce que j'exige. Je veux apporter un football où nous avons le ballon, être dominant et apporter un football soigné. J'espère que vous pourrez déjà le constater dans un avenir proche", a expliqué l'ancien coach de Fulham et de Bournemouth.

"À Fulham et Bournemouth, j'ai vécu des moments merveilleux. Le Championship est un championnat difficile, et à Bournemouth, ils étaient là pour la deuxième saison. Le fait que nous ayons pu être promus là-bas était en fait très agréable. Deux promotions en trois ans : c'est très bien", a conclu l'Anglais âgé de 42 ans.