Dans l'ombre des plus grands, Brecht Dejaegere poursuit sa superbe saison à Toulouse

Auteur d'un but et d'une passe décisive, il a offert la victoire au Téfécé face à Ajaccio (2-0).

Lorsque l'on pense aux joueurs belges évoluant en Ligue 1, les noms d'Arthur Theate, de Jérémy Doku, d'Eliot Matazo, de Matz Sels et de Lois Openda sont ceux qui reviennent le plus souvent. Cependant, un autre joueur issu de nos frontières réalise un superbe exercice chez nos voisins français, en la personne de Brecht Dejaegere.

Arrivé au Téfécé il y a trois ans sous forme de prêt en provenance de La Gantoise, Dejaegere rejoint définitivement le club du sud-ouest une saison plus tard. Après avoir participé activement à la remontée du club en Ligue 1 la saison dernière (30 matches - 2 buts - 4 passes décisives), le milieu de terrain de 31 ans a conservé sa place de titulaire dans l'effectif qui pointe actuellement à la 12e place du championnat.

Capitaine depuis deux saisons, le Courtraisien totalise d'ores et déjà quatre buts et une passe décisive pour cet exercice 2022-2023 et n'est resté sur le banc qu'à trois reprises. Malgré trois réalisations durant le mois d'octobre, il ne fut, à la surprise générale, pas nominé pour le trophée UNFP de joueur du mois en Ligue 1.

Buteur contre Montpellier, Angers, Strasbourg et Ajaccio, Brecht Dejaegere se montre décisif contre des concurrents à la descente et permet à Toulouse de remporter des matches à six points décisifs pour son maintien. Auteur de sa première passe décisive de la saison, il y a deux jours contre le club corse, le natif d'Handzame - en Flandre Occidentale - continue d'impressionner les observateurs les plus assidus du championnat.

Seul bémol, son contrat expire le 30 juin prochain. Il lui faudra donc trouver un accord avec sa direction autour d'une prolongation de contrat sous peine de devoir quitter le navire en si bonne route.