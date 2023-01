Lois Openda et Brecht Dejaegere récompensés après leurs grosses performances du week-end en Ligue 1

Les deux Belges ont inscrit un but, délivré une passe décisive et ont livré une superbe performance, ce week-end.

Deux Belges se sont particulièrement mis en avant lors de cette 17e journée de Ligue 1. Dans le choc de haut de tableau entre le dauphin Lensois et le leader Parisien, Lois Openda a inscrit le 2-1 des Sang&Or en se jouant parfaitement de Sergio Ramos et de Marquinhos, avant de réaliser une superbe talonnade pour le 3-1 d'Alexis Claude-Maurice au retour des vestiaires. Suite à cette performance, l'attaquant de 22 ans hérite d'un 8/10 dans le journal l'Équipe et fait partie de l'équipe de la semaine du média français.

Un autre Belge fait partie de l'équipe de la semaine de Ligue 1, en la personne de Brecht Dejaegere. Le Toulousain fut déterminant dans la victoire des siens contre Ajaccio (2-0) en inscrivant également un but et délivrant une passe décisive. Il hérite, lui aussi, d'un 8/10 dans le journal l'Équipe.

Équipe de la semaine du journal l'Équipe : Samba (8), Frankowski (8), Damso (8), Djalo (7), Haïdara (7), Dejaegere (8), Chavalerin (7), Bourigeaud (8), Le Fée (7), Golovin (7), Openda (8).