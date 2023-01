🎥 Délivrance pour l'ancien Brugeois Wesley : premier but et qualification !

Le Brésilien porte désormais les couleurs de Levante.

Wesley Moraes peut encore marquer des buts. L'ancien attaquant du Club de Bruges a même marqué le but de la victoire pour Levante en Copa Del Rey. C'est clairement un grand soulagement pour Wesley !

Le but de Wesley en fin de match a permis à Levante de passer Getafe et de se qualifier pour le prochain tour. Wesley est toujours la propriété d'Aston Villa. Il a déjà joué 17 fois en Liga cette saison, mais n'a pas marqué le moindre but. Il n'est jamais trop tard pour se distinguer.